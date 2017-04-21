 

Отец шестерых детей из Омска нашёл жену с помощью шоу «Пусть говорят»

 21 апреля, 18:17
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Отец шестерых детей из Омска нашёл жену с помощью шоу «Пусть говорят»
Скрин-шот с передачи «Пусть говорят» в YouTube

Андрей Кудрявцев — многодетный отец из Омска, рассказал Андрею Малахову не передаче «Пусть говорят», что встретил жену благодаря его шоу, узнал корреспондент Сиб.фм 21 апреля из эфира «Пусть говорят».

Выпуск «Пусть говорят» с Андреем Кудрявцевым вышел в эфир 20 апреля. Молодая жена многодетного отца рассказала, что после того как она впервые увидела Андрея Кудрявцева на шоу «Пусть говорят», ей приснился сон, в котором она гуляла с семью детьми. После этого она написала мужчине. На момент знакомства с Андреем Кудрявцевым у женщины уже был сын.

«Я пробовал несколько переписок, но буквально на второй день я понимал, что это не та женщина и я не смогу. Внутри себя я понимал, что не смогу принять женщину с ребёнком, но когда мы встретились Людой я понял, что её сын — это не проблема», — ответил мужчина на вопрос ведущего почему из сотен писем, которые он получал после эфира, он женился именно на этой женщине.

За полгода брака молодые усыновили ещё двоих детей. Ведущему семейная пара рассказала, что скоро их ждёт пополнение.

Жена Андрея Кудрявцева умерла от онкологии, после того как родила тройняшек. Впервые Андрея Кудрявцева показали в эфире «Первого канала» в апреле 2016 года.

Напомним, что в марте 2015 года Первый канал показал программу о погибшей от схода льда 20-летней жительнице Новосибирска.

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