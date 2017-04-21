 

Сапёры в Новосибирске проверили подозрительный чемодан у ДК Чкалова

 21 апреля, 16:15
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Сапёры в Новосибирске проверили подозрительный чемодан у ДК Чкалова
Фото из группы «АСТ54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске на проспекте Дзержинского неизвестный оставил чёрный дипломат, сапёры проверили подозрительный предмет, узнал корреспондент Сиб.фм 21 апреля в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Возле ДК Чкалова на улице Дзержинского неизвестный оставил дипломат. После того как в полицию поступило сообщение, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа с кинологом и сапёрами.

«Данный предмет для жизни и здоровья граждан опасности не представляет», — сообщил представитель ведомства корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, 19 апреля житель Омска нашёл заминированную машину возле детской площадки.

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