 

Синоптики рассказали о резкой перемене погоды в Новосибирской области

 21 апреля, 17:24
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Синоптики рассказали о резкой перемене погоды в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области в ближайшие пять дней солнечная погода сменится грозами, после чего снова установится тёплая погода, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 21 апреля.

По данным гидрометцентра, 22 апреля в Новосибирской области осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет достигать от +15 °С до +21 °С.

«В этот день предполагается преобладание области повышенного атмосферного давления, — сообщил Ренад Ягудин. — Днём ветер станет немного свежеть. 23-24 апреля погода станет неустойчивой вследствие перемещения зон пониженного атмосферного давления. Весьма вероятны осадки в виде дождя, возможны грозы. Ветер будет свежий с порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит от +12 °С до +19 °С днём и от +1 °С до +7 °С в ночные часы».

Ягудин отметил, что 26-27 апреля осадки должны прекратиться, а температура воздуха повысится до +25 °С. Этому будет способствовать усиление юго-западного переноса воздушных масс.

Напомним, в марте 2017 года новосибирские синоптики озвучили прогноз по Западной Сибири на три месяца вперёд.

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