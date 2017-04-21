Житель Кемерова уронил светофор и попал в шоу «Вечерний Ургант»

Видео с жителем Кемерова, который уронил светофор, попало в эфир шоу «Вечерний Ургант», узнал корреспондент Сиб.фм 21 апреля из эфира передачи.

Эфир 19 апреля телеведущий начал шоу с традиционной сводки новостей. Одним из первых оказался инцидент о мужчине из Кемерово, который пытался поправить в центре города палкой светофор, повёрнутый в другую сторону. В результате чего тот упал на землю.

Иван Ургант с юмором отнёсся к тому, что случай произошёл именно в Кемерово. «Ты же в Кемерово живёшь. Кемерово же переводится с древнешорского языка как «неудобный». Кемеровцы, не трогайте ничего руками в вашем городе...«,—пошутил ведущий.

Видео с мужчиной, который роняет светофор появилось в сети 14 апреля 2017 года и уже набрало более 13 тысяч просмотров.

Напомним, что в апреле 2017 года ведущий шоу «Вечерний Ургант» высмеял мэра Омска и предложил считать слово «мэр» матерным.