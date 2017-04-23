 

Главе сельсовета грозит до трёх лет тюрьмы за поселение мигрантов в руинах Забайкалья

 23 апреля, 07:07
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Главе сельсовета грозит до трёх лет тюрьмы за поселение мигрантов в руинах Забайкалья
Заброшенные бараки в Республике Коми. Фото с сайта semnasem.ru

Глава сельсовета в Забайкалье уведомила полицию о прибытии граждан Киргизии и заселении в непригодный для жизни дом. Прокуратура нашла в этом преступление с наказанием до трёх лет тюрьмы, узнал 23 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры по Забайкальскому краю.

Глава села в Борзинском районе попала под уголовное дело за попытку дать кров мигрантам. Женщина уведомила отделение по вопросам миграции ОМВД РФ о прибытии двух граждан Киргизии и месте их пребывания в декабре 2016 года.

Сельская чиновница сообщила полиции, что иностранцы поселились в непригодном для проживания доме, который числится на балансе сельского поселения. Борзинская прокуратура нашла в этом серьёзное нарушение закона по уголовной статье.

«Рассказав о постоянном пребывании в полуразрушенном доме на балансе села, она осуществила фиктивную постановку на учёт иностранных граждан», — сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Глава сельского поселения полностью признала вину в ходе расследования прокуратуры.

Борзинский межрайонный прокурор направил уголовное дело в суд. Согласно статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ» женщине грозит наказание от выплаты штрафа в сто тысяч рублей до лишения свободы на три года.

Постановка мигрантов на учёт в жилом помещении без его предоставления для проживания и постановка мигрантов на учёт в помещениях, непригодных для жилья, является фиктивной, сообщает сайт «Консультант-Плюс».

Напомним, новосибирский бизнесмен с барахолки подделал документы сотен среднеазиатских мигрантов. Директор ООО «СВК-Анж» Виктор Король получил три года условно по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и части 2 статьи 327 УК РФ «Подделка и сбыт официальных документов».

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