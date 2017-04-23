Хирурги России и СНГ обсудили лечение паразитарного рака печени в Новосибирске

Врачи из регионов России и стран СНГ приехали в Новосибирск для обсуждения лечения альвеококкоза — паразитарного рака печени, узнал корреспондент Сиб.фм 23 апреля из сообщения Новосибирской областной больницы.

В Новосибирской областной больнице прошёл Пленум правления ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. На пленуме специалисты обсудили лечение альвеококкоза.

Альвеококкоз иначе называют паразитарным раком печени. Волки, лисы и песцы являются переносчиками паразита, который вызывает болезнь. В группу риска входят люди, которые имеют контакт с этими животными: охотники, работники звероводческих хозяйств, а также любители употреблять в пищу немытые ягоды, травы, грибы и пить воду из водоёмов с непроточной водой.

«Ваши врачи вышли на очень достойный уровень, причём не только в стране, но и в мире. Я полагаю, что областная больница может стать федеральной базой для лечения больных с тяжёлыми поражениями печени не только для Новосибирской области, но и для всей Сибири», — цитирует пресс-служба больницы президента Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ, профессора Владимира Вишневского.

Альвеококкоз протекает очень тяжело и лечится в основном операцией, при которой удаляется опухоль вместе с частью печени. В самых крайних случаях помогает только трансплантация печени. Новосибирская областная больница — единственное медицинское учреждение за Уралом, в котором занимаются трансплантацией этого органа. В год в больнице проводится около двадцати операций. Использование трансплантационных технологий помогает предотвратить рецидивы болезни.

Напомним, в январе 2016 года хирурги Новосибирской областной больницы стали первыми в России, пересадившими одну печень двум взрослым пациентам.