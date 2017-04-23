 

Лишённая прав мать двух детей насмерть споила третьего водкой в Иркутской области — СК

 23 апреля, 10:19
подходящие темы
Лишённая прав мать двух детей насмерть споила третьего водкой в Иркутской области &mdash; СК
Фото с сайта babyblog.ru

Иркутские следователи обвинили мать четырёхмесячного ребёнка в спаивании водкой из детской бутылочки — ранее девушка лишилась родительских прав на двух маленьких детей, узнал 23 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Иркутской области.

Молодая мать попыталась успокоить плачущего младенца с помощью водки в старейшем городе Иркутской области Киренске. По версии следствия, 26-летняя девушка добавила крепкий алкоголь в детскую бутылочку с водой и напоила четырёхмесячного сына.

Младенец скончался от алкогольного отравления. Ранее девушка дважды стала матерью, однако была лишена родительских прав на малолетних детей, утверждают в СК. Подозреваемая состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского муниципального района.

Мать погибшего ребёнка проходит подозреваемой по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают причины и условия преступного отношения к ребёнку, после чего дадут правовую оценку соцработникам и киренским чиновникам.

Один из первых сибирских городов Киренск был основан в 1630 году в месте впадения реки Киренга в реку Лену и служил плацдармом для первопроходцев Восточной Сибири, Крайнего севера и Дальнего Востока. Наиболее известный уроженец Киренского района — всемирно известный хирург Фёдор Углов, изобретатель первого искусственного клапана сердца и один из главных идеологов борьбы за трезвость в стране, утверждает неофициальный сайт Фёдора Углова.

Член Академии медицинских наук выступал за предотвращение потребления алкоголя в младенческом возрасте через кефир, который в 70-е годы содержал от 0,12 % до 0,88 % алкоголя, и вытеснению его из рациона детского питания с помощью молочнокислых продуктов. Учёный заверял, что если младенец выпьет 600 грамм трёхдневного кефира, то получит 10 грамм водки, что эквивалентно 430 граммам водки для взрослого в течение дня.

По данным сайта «Зависимость 03», смертельная доза алкоголя для ребёнка составляет три грамма этанола на один килограмм массы тела — это около 50 мл водки для четырёхмесячного младенца.

Напомним, новосибирские следователи проверяют падение мальчика с восьмого этажа при уборке. Родители мальчика устроили уборку 20 апреля и оставили одно из окон открытым, выяснили следователи. Мальчик остался без присмотра, он залез на вещи у окна, перебрался на подоконник и выпал из окна.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 апреля, 13:38 • интервью

Педиатры всегда несутся

Главный детский кардиолог Новосибирской области Наталья Благитко — о продолжении семейных традиций в выборе профессии, плюсах многопрофильного отделения и об артрите у детей.
 13 апреля, 12:53 • репортаж

Осколок неба на земле

Мечтают ли дети о профессии лётчика? Корреспондент Сиб.фм побывал в новосибирском авиацентре, в котором занимаются школьники, «полетал» на тренажёрах и «разбился».
 23 марта, 11:29 • интервью

«Надежда»: дом за красным железным забором

Для женщин с детьми, по разным причинам оставшихся без крыши над головой, в Новосибирске создан кризисный центр «Надежда». Корреспондент Сиб.фм побывал в этом центре и поговорил с его обитателями.
самое популярное
 14 апреля, 11:06 • новость

Ведущая шоу «Орёл и решка» может потерять работу после интервью в Новосибирске

Ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Регине Тодоренко после интервью в Новосибирске грозит штраф размером 2 млн рублей и увольнение с проекта.
 12 апреля, 16:13 • новость

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 11 апреля, 00:02 • новость

Редактор «Грамоты.ру» сделал онлайн-разбор Тотального диктанта

Эксперты разбирают диктант по частям три дня — с 10 по 12 апреля: первым о правилах, которые встретились в третьей части текста, допустимых вариантах и типичных ошибках рассказал редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
 11 апреля, 12:53 • репортаж

Кому нас, дураков, жалко?

Журналист Ирина Кичкайло съездила в Ояшинский интернат для умственно отсталых детей и рассказала, кто их воспитывает, как они живут и учатся жить самостоятельно.
 10 апреля, 12:01 • новость

Жители Новосибирской области выйдут на митинг за отставку губернатора

В Новосибирске пройдёт митинг за отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.
присоединяйтесь!
    