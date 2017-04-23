Иркутские следователи обвинили мать четырёхмесячного ребёнка в спаивании водкой из детской бутылочки — ранее девушка лишилась родительских прав на двух маленьких детей, узнал 23 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Иркутской области.

Молодая мать попыталась успокоить плачущего младенца с помощью водки в старейшем городе Иркутской области Киренске. По версии следствия, 26-летняя девушка добавила крепкий алкоголь в детскую бутылочку с водой и напоила четырёхмесячного сына.

Младенец скончался от алкогольного отравления. Ранее девушка дважды стала матерью, однако была лишена родительских прав на малолетних детей, утверждают в СК. Подозреваемая состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского муниципального района.

Мать погибшего ребёнка проходит подозреваемой по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают причины и условия преступного отношения к ребёнку, после чего дадут правовую оценку соцработникам и киренским чиновникам.

Один из первых сибирских городов Киренск был основан в 1630 году в месте впадения реки Киренга в реку Лену и служил плацдармом для первопроходцев Восточной Сибири, Крайнего севера и Дальнего Востока. Наиболее известный уроженец Киренского района — всемирно известный хирург Фёдор Углов, изобретатель первого искусственного клапана сердца и один из главных идеологов борьбы за трезвость в стране, утверждает неофициальный сайт Фёдора Углова.

Член Академии медицинских наук выступал за предотвращение потребления алкоголя в младенческом возрасте через кефир, который в 70-е годы содержал от 0,12 % до 0,88 % алкоголя, и вытеснению его из рациона детского питания с помощью молочнокислых продуктов. Учёный заверял, что если младенец выпьет 600 грамм трёхдневного кефира, то получит 10 грамм водки, что эквивалентно 430 граммам водки для взрослого в течение дня.

По данным сайта «Зависимость 03», смертельная доза алкоголя для ребёнка составляет три грамма этанола на один килограмм массы тела — это около 50 мл водки для четырёхмесячного младенца.

Напомним, новосибирские следователи проверяют падение мальчика с восьмого этажа при уборке. Родители мальчика устроили уборку 20 апреля и оставили одно из окон открытым, выяснили следователи. Мальчик остался без присмотра, он залез на вещи у окна, перебрался на подоконник и выпал из окна.