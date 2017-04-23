 

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

 23 апреля, 12:13
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Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору
Фотографии Тимофея Ушакова

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе, сообщил корреспонденту Сиб.фм 23 апреля организатор митинга Сергей Бойко.

23 апреля в 12:00 в парке «Городское начало» возле памятника Александру III жители Новосибирска собрались на митинг. По оценке Сергея Бойко, около 200 человек приняли участие в нём. Первоначальной повесткой была отставка новосибирского губернатора Владимира Городецкого. Поводом для этого послужила его неизменная позиция в вопросе повышения тарифов ЖКХ на 15 %.

Напомним, общественники выдвинули главе региона ультиматум: ему давали месяц на отмену повышения тарифов, пообещав в противном случае провести митинг за его отставку. На митинг были заявлены 1,5 тысячи человек.

После публичного заявления Владимира Городецкого об отмене роста тарифов ЖКХ на 15 % митинг за его отставку стал неактуальным. Жители Новосибирска всё равно пришли в назначенное время и место, чтобы порадоваться победе. Сергей Бойко отметил, что участники митинга были настроены более радикально — они ждали от организаторов требования отставки. Вместо этого общественники решили напомнить о других проблемах в работе губернатора, которые касаются благополучия жителей региона.

Митингующие обсудили другие актуальные проблемы, связанные с решениями губернатора. Общественник Андрей Гладченко рассказал о проблеме строительства под Новосибирском мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО «Раздольное», которые не только нанесут урон экологии, но и могут ударить по областному бюджету. Он подчеркнул, что ситуация касается всех жителей региона, поскольку условия концессии таковы, что если мусоросортировочный комплекс не будет добирать объём мусора, недостачу компенсирует бюджет. Активист Тимур Ханов напомнил про ситуацию, сложившуюся вокруг строительства четвёртого моста.

«Ненужный мост сам по себе — не проблема, но если его не наполнить трафиком — а он, конечно, не наполнится — даже если закрыть один из существующих мостов, то бюджет вынужден будет компенсировать концессионеру недополученную прибыль, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Сергей Бойко. — Выходит, что каждый житель города заплатит за мост в любом случае. Из кармана, если проехал, и из бюджета, если не проехал».

Общественник Дмитрий Холявченко рассказал про встречу оргкомитета митинга с Городецким, которая состоялась 19 апреля. В этот день губернатор озвучил решение об отмене роста тарифов ЖКХ.

«Встреча прошла сумбурно. Взаимопонимания нет, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Бойко. — Впечатление осталось, что губернатор как не слышал жителей, так и не слышит. Тем не менее он уложился в срок ультиматума, так что требовать отставки мы не можем. Лично я не был на встрече. Меня и Гладченко вычеркнули из списка, что показательно. Оргкомитет был готов отказаться от встречи, если бы не анонсированное в тот же день решение об отмене роста тарифов. По итогам самой встречи, губернатор уступил в одном конкретном случае под сильнейшим давлением со всех сторон. Он никак не готов к диалогу с обществом. Это нас подводит к тому, что, вероятнее всего, остальные проблемы области также придётся решать через митинги, поскольку по-другому власть не слышит».

Напомним, 19 апреля 2017 года новосибирский губернатор Владимир Городецкий заявил на встрече с журналистами об отмене повышения тарифов ЖКХ на 15 %.

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