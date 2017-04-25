585 отличников Тотального диктанта в Новосибирске получили свои награды

25 апреля в Новосибирске состоялась церемония награждения почти 600 отличников из семи тысяч участников акции, узнал корреспондент Сиб.фм, побывавший на награждении 25 апреля.

В 2017 году в Новосибирской области Тотальный диктант написало рекордное количество человек — 6 970, из которых 585 — отличники. Филологи на церемонии награждения отметили неслучайное совпадение количества отличников и золота 585-й пробы. Каждому человеку, получившему «пятёрку», вручили сертификат отличника Тотального диктанта и ключ, дающий право на использование электронных версий изданий программы «Словари XXI века».

«Церемония награждения отличников — одна из непреложных и важных традиций Тотального диктанта. Одна из его ключевых точек, апофеоз. Когда и где ещё увидишь вместе столько неравнодушных к русскому языку и безупречно грамотных людей. Конечно, в этот раз было непросто придумать и воплотить, как наградить каждого. В отличие от прошлых лет, когда отличников было 100–200 человек на весь город, на этот раз их почти 600! Но мы наши выход и постарались сделать церемонию настоящим праздником», — рассказала координатор Тотального диктанта в Новосибирске Екатерина Кузнецова.

Организаторы приняли решение учредить несколько особенных номинаций за выдающиеся успехи в акции. Например, специальными призами отмечены семикратная отличница Тотального диктанта (Ольга Елисеева) — «За Тотальную грамотность»; участник, писавший диктант 11 раз (Егор Фёдоров), — «За Тотальную верность»; иностранцы, выполнившие тест TruD на 100 баллов, — «За Тотальный труд». Специальный подарок получила участница акции, написавшая диктант на «пятёрку» шрифтом Брайля.

Напомним, что в 2017 году более 20 человек в Новосибирске написали диктант шрифтом Брайля. Среди этих работ есть диктант, написанный на «отлично».