 

Клип мэра Новокузнецка с призывом «убрать отстой» набрал десятки тысяч просмотров

 25 апреля, 18:20
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Клип мэра Новокузнецка с призывом «убрать отстой» набрал десятки тысяч просмотров
Сергей Кузнецов (в центре), стоп-кадр с сайта youtube.com

Пародийный видеоролик с участием мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, одетого в робу и призывающего выйти на субботник, за несколько дней набрал на портале YouTube более 70 тысяч просмотров, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля, ознакомившись с видео.

Ролик снят на популярную песню «Вите надо выйти» коллектива Estradarada. Вместе с градоначальником в нём задействованы работники новокузнецкой мэрии, которые с граблями и мётлами в руках просят горожан прийти на уборку улиц 28 и 29 апреля. В переделанном тексте песни говорится, что «в Новокузнецке разом растаял снег, всюду грязь», а значит, «пора убрать этот весь отстой». Затем по кругу повторяется навязчивый куплет с упоминанием неофициального сокращённого названия города:

Все на субботник выходите,

Кузню, Кузню приберите.

Грабли и мётлы в руки берите,

Город, город приберите.

В комментариях к видео пользователи сети по-разному оценивают креатив работников мэрии: кто-то воспринимает призыв исключительно позитивно, кто-то отмечает, что видеоролик снят очень качественно и с использованием квадрокоптера, а значит, на него могли быть потрачены деньги налогоплательщиков.

«Отличная песенка! А не подскажете, во сколько она обошлась нашему городском бюджету? — задаёт вопрос пользователь под ником Зов Совести. — А вместе с тем деньги, которые выделяются на уборку города, уходят в никуда! Для вида по городу ездят трактора с мётлами и сгребают весь мусор на газоны, которые люди уже убирали на субботнике. Это просто хамство, выходить потом с призывами убирать всё по новой».

Напомним, что прежний мэр Новокузнецка Валерий Смолего в 2013 году ушёл в отставку после того, как губернатор Аман Тулеев заявил градоначальнику о его «нерешительности и мягкотелости», а также о нежелании выполнять поручения Тулеева. В итоге новым мэром крупнейшего в регионе города стал бывший замгубернатора Сергей Кузнецов.

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