Прокуратура ликвидировала незаконные парковки в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска считает, что незаконному захвату парковок в городе способствовало ненадлежащее исполнение мэрией своих обязанностей, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля из сообщения ведомства.

«Примером самозахвата стоянок (парковок) транспортных средств явилась улица Каинская, 1 (парковка ресторана „Хороший год“) на участке которой размещается шесть автомобилей. Также парковки по адресу улица Урицкого, 12 (салон „Neil Room“)», — сообщает ведомство.

Незаконные парковки огораживают с помощью цепочных барьеров, пластмассовых конусов и заградительных устройств. В результате вмешательства прокуратуры ликвидировано два цепочных барьера и демонтирован пост охраны парковки на улице Советская, 32.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 12.33 КоАП РФ («Умышленное создание помех в дорожном движении»), статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка») и статье 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»). Руководителям организаций вынесли предупреждение.

Прокуратура считает, что нарушениям способствовало ненадлежащее исполнение мэрией Новосибирска своих обязанностей. Прокурор потребовал от мэра города устранить допущенные нарушения закона.

Напомним, что в 2015 году велосипедисты добились ликвидации парковки на Красном проспекте в Новосибирске.