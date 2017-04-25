 

Сибиряки времён скифов знали секреты производства золотой и серебряной фольги — археологи

 25 апреля, 20:02
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Сибиряки времён скифов знали секреты производства золотой и серебряной фольги &mdash; археологи
Иллюстрация с сайта sbras.info

Учёные из Института археологии и этнографии СО РАН изучили особенности состава золотой и серебряной фольги Южной Сибири в эпоху раннего железа и признали технику её производства уникальной, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля из материала издания «Наука в Сибири».

В эпоху раннего железа — скифское время (VII–III века до н.э.) — усложнилась социально-статусная структура общества, появилась необходимости декорировать одежду, тогда и возникла мода на использование фольги. Возникло развитое производство изделий из серебряной и золотой фольги, причём техника её производства была уникальной.

«Здесь, в отличие от сопредельных территорий, долго сохранялась традиция изготовления изделий и украшений не из сплавов, а из самородных металлов, в таком сырье содержание золота или серебра очень высокое», — рассказал ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Андрей Бородовский.

Оказалось, что изготовление фольги из высококлассного самородного металла не связано с культурной принадлежностью. Учёный сравнил пазырыкскую культуру, которая близка к месторождениям Горного Алтая, и кулайскую культуру, которая не имеет никакого отношения к этому месту. Кулайцы жили в лесах и имели доступ к высококачественным металлам, они изготавливали из них свои ритуальные принадлежности.

Фольгу использовали для украшения предметов одежды и домашней утвари. Ею покрывали металлические изделия, найдены биметаллические заколки из бронзовой основы, покрытые сверху золотой фольгой. Фольга была статусным атрибутом среди высших слоёв общества.

В прошлом году археологи ИАЭТ СО РАН нашли инструменты, с помощью которых обрабатывали фольгу. В кургане эпохи раннего железного века обнаружили каменные наковальни, где металл развальцовывали до нужной толщины и размеров.

Трасологическими методами учёные выяснили, как именно проходил процесс. Из того, что представляют собой края, можно предположить, что изделия из фольги обрабатывали не на металлической, а на твёрдой, минеральной поверхности. Фольга производилась ручным кустарным производством.

«Одну из таких наковален я находил за несколько лет до этого, не связывая её с процессом изготовления фольги. А потом мы нашли ещё два таких образца и выяснили, что они соотносятся по следам и по характеру с этой эпохой. Тогда почти вся технологическая цепочка замкнулась», — рассказал Андрей Бородовский.

В эпоху Средневековья фольга как материал оказалась невостребованной, но затем её производство вновь активизировалось в период Возрождения.

Напомним, что в марте 2017 года новосибирские археологи обнаружили европейские корни у древних скифов.

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