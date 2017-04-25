Транспортный поток Восточного обхода пройдёт через Искитимский район под Новосибирском

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что транспортный поток Восточного обхода пройдёт через Искитимский район, а не через Нижнюю Ельцовку, как планировалось ранее, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля из пресс-релиза правительства.

На еженедельной встрече с журналистами 25 апреля глава региона рассказал, что работы на Восточном обходе возобновились и выполняются в штатном режиме. При этом масштаб строительства может увеличиться в случае роста объёмов федерального финансирования.

Жители Советского района возражали против транспортного транзита через Нижнюю Ельцовку. «Поэтому отработан вариант, предусматривающий пропуск транспорта через Искитимский район. Вопрос о транзите транспорта, идущего по Восточному обходу через Нижнюю Ельцовку, снят», — сообщил Владимир Городецкий.

Остаётся открытым вопрос о беспроблемном выезде транспорта с территории микрорайона на Бердское шоссе. Строительство дополнительного тоннеля полностью ложится на областной бюджет.

Напомним, что строительство первого участка Восточного обхода началось в 2013 году. «Сибмост» приступил к строительству первого 100-километрового участка. Восточный обход соединит трассы М-52 («Чуйский тракт») и М-53 («Байкал»).