Трое жителей Новосибирской области пойдут под суд за кражу 19 тонн нефти через врезку

Двое жителей Бердска и один житель Искитимского района Новосибирской области обвиняются в краже 19 тонн нефти из нефтепровода, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля из сообщения регионального ГУ МВД.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в сентябре 2015 года. Участники организованной группы заранее приобрели ёмкости, предназначенные для перевозки нефти автотранспортом, шланги высокого давления, специальные краны к ним, а также оборудование для сварочных работ. Также они наняли несколько человек, чтобы откопать трубу магистрального нефтепровода в Коченёвском районе и сделать незаконную врезку.

Шланги, подсоединённые к врезке, мужчины протянули по траншее через поле, засыпав их землёй и оборудовав на конце краном. По данным следствия, слив нефтепродуктов через врезку происходил в течение трёх дней, было похищено около 19 тонн топлива стоимостью в 600 тысяч рублей. Для перевозки ёмкостей с похищенной нефтью был нанят грузовик.

Уголовное дело в отношении троих подозреваемых было возбуждено по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая из нефтепровода в крупном размере». Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, в 2013 году житель Новосибирской области попал под уголовное преследование, прокопав 60-метровый тоннель от своего участка, чтобы сделать врезку в магистральный нефтепровод «Омск — Иркутск». За несколько месяцев ему удалось похитить около 30 тонн нефти.