 

Воспитанники детсада в Красноярском крае пожаловались на истязания кнопками

 25 апреля, 20:16
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Воспитанники детсада в Красноярском крае пожаловались на истязания кнопками
Фото с сайта pixabay.com

Полиция в Красноярском крае проводит проверку по жалобам об истязании воспитанников детского сада в городе Канске — по предварительной информации, работники дошкольного учреждения причиняли малолетним телесные повреждения, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля из сообщения ГУ МВД по региону.

Заявление о применении непедагогических мер воздействия к детям поступило в полицию от начальника городского управления образования Канска. К выяснению обстоятельств подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска. Из сообщения ГУ МВД неясно, о каких «телесных повреждениях» идёт речь, однако региональный следком, со ссылкой на сюжеты местных тележурналистов, уточняет, что детей кололи канцелярскими кнопками.

Журналисты канского «Пятого канала», пообщавшись с родителями городского детсада, сообщают, что на теле воспитанников учреждения имеются следы от уколов кнопками-гвоздиками, имеющими усиленную стальную иглу. По словам детей, сотрудницы детсада кололи их в случае непослушания и называли острые кнопки своими «помощницами» в деле воспитания.

У некоторых из дошколят родители насчитали до 17 проколов, оставленных канцелярскими кнопками. Также выяснилось, что следы уколов на телах своих детей жители Канска стали замечать ещё в прошлом году, но тогда сами дети объясняли, что это просто последствия игры в больницу.

Напомним, в январе в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело, после того как выяснилось, что няня-волонтёр из благотворительного фонда на два часа привязала к кровати годовалого ребёнка в детской клинической городской больнице № 3.

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