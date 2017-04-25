 

Врио губернатора Томской области накануне выборов открыл свою фотовыставку

 25 апреля, 20:52
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Врио губернатора Томской области накануне выборов открыл свою фотовыставку
Сергей Жвачкин и Владимир Путин, фото с сайта kremlin.ru

Выставка фоторабот врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина открылась в Большом концертном зале Томска, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Экспозиция, в которой собраны сто фотографий, сделанных Жвачикиным в Томской области в разные годы, называется «Дом, в котором мы живём». Инициатором создания выставки выступило томское отделение Русского географического общества (РГО), ознакомиться с ней можно и онлайн.

«Эпоха великих географических открытий, меняющих мир, закончилась, и началась эпоха открытия нашего края людьми, которые по-особому к нему относятся, — отметил на церемонии открытия фотовыставки председатель местного отделения РГО ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский. — Когда мы увидели фотографии Сергея Анатольевича, началась работа — договориться с ним о том, что это должно стать достоянием общественности. И сегодня вы увидите взгляд на природу Томской области глазами человека, по-настоящему в неё влюблённого».

Сообщается, что Сергей Жвачкин увлёкся фотографией ещё с конца 1970-х, когда приехал в Томскую область по распределению после учёбы в Тюмени. Однако для бывшего губернатора это первая публичная фотовыставка. Особо отмечается, что на её организацию не было потрачено ни одного бюджетного рубля.

«Я давно занимаюсь фотографией и хотел сохранить своё увлечение в тайне, но томское отделение Русского географического общества, похоже, умеет открывать любые секреты. Что из моего увлечения получилось — судить вам, но не судите строго», — заявил, презентуя свои фотоработы, Сергей Жвачкин.

До 7 мая экспозиция будет оставаться в Большом концертном зале Томской государственной филармонии, затем она переедет в помещения ТГУ, а после будет перемещаться по городам и районам области.

Напомним, в феврале 60-летний Сергей Жвачкин указом президента РФ был отправлен в отставку за месяц до истечения срока полномочий. В тот же день он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона до проведения сентябрьских выборов.

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