Экс-замглавы района Новосибирской области получил 5 лет колонии за «сказочные» деньги

Суд вынес приговор по запутанному уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Болотнинского района Новосибирской области Александра Юркевича за хищение 53 млн рублей, передаёт корреспондент Сиб.фм 25 апреля из зала Заельцовского суда Новосибирска.

25 апреля Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении Александра Юркевича. Судья Матиенко признала бывшего заместителя главы Болотнинского района виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Стоит отметить, что изначально Юркевича обвиняли в получении взятки в размере 53 млн рублей за «способствование в выделении участка земли площадью 200 гектаров в Болотнинском районе» бизнесмену Родионову.

Александр Юркевич пришёл на оглашение приговора в футболке с портретом Павла Подъячева, который умер в новосибирском СИЗО в ноябре 2016 года из-за инсульта — ему не оказали должную медицинскую помощь. Пока судья Матиенко зачитывала бесконечные описания дела, Юркевич улыбался сам себе и качал головой.

«Обвинение выдуманное, — заявил в перерыве судебного заседания Александр Юркевич. — 200 гектаров никогда не будут стоить 53 млн рублей. С учётом того, что 80 тысяч гектаров бесплатных участков в Болотнинском районе некуда девать.

На сегодняшний день меня судят за какую-то небылицу. Это не более как сказка, которую пишут квалифицированные писатели.

С Родионовым мы познакомились 3 декабря 2013 года, поэтому я никак не мог передать ему деньги 13 ноября 2013 года, как указано в деле».

Адвокат Юркевича Василий Дубков отметил, что в 2016 году уголовное дело было передано в Заельцовский суд. В предварительном заседании судья Утян рассмотрел дело о взятке и вернул его прокурору за отсутствием состава преступления.

«Утян сказал, что обвинение было составлено некорректно, и непонятно, какие действия Юркевич мог и должен был совершать как должностное лицо, чтобы к нему можно было предъявить подобное обвинение», — пояснил Дубков корреспонденту Сиб.фм.

Стоит отметить, что когда уголовное дело повторно поступило в Заельцовский суд, его передали судье Матиенко, а не Утяну.

«Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 290 УК РФ („Получение взятки“). Мы настаивали на том, что взятки здесь нет. В полномочия Александра Михайловича не входило выделение земельного участка. Это уже доказано», — сказал Дубков.

«Судья Матиенко читала текст, который практически слово в слово повторяет обвинительное заключение, написанное следователями: „Существенно, что стоимость этого участка не превышает 3 млн рублей“, — отметил правозащитник Дмитрий Петров. — Напомню, что судья Матиенко удалила Юркевича из процесса до его последнего слова, то есть рассмотрение дела проходило заочно, без участия подсудимого».

Отец подсудимого Михаил Юркевич выходил на одиночный пикет на площадь Ленина в Новосибирске, требуя справедливости.

«Здесь явный признак фабрикации дела, — считает Михаил Юркевич. — Никаким образом не зафиксирован факт передачи денег. Отсутствует предмет взятки, денег не было, никто их не видел. У судьи неограниченные права, но в действительности она поставлена в рамки, диктуемые незаконными действиями правоохранителей. Судью заставляют читать приговор, заготовленный прокурором».

Несмотря на то, что большинству кажется очевидной фабрикация дела и фальсификация фактов, судья Матиенко выносит приговор с вполне реальным сроком — пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Мы будем писать жалобу на приговор, — заявил адвокат Дубков корреспонденту Сиб.фм. — Суд установил, что Александр получил деньги, а этот факт не соответствует действительности. Недостатки в деле не были исправлены. Обвинение как было абстрактным и неконкретным, так и осталось. Добавлены некоторые фантазии, что мог бы сделать Юркевич, используя своё должностное положение. Суд сегодня в приговоре указал, что в этой части ( получение взятки — прим. Сиб.фм) обвинение не нашло своего подтверждения».

Напомним, что судья Матиенко также выносила в июле 2016 года приговор новосибирскому бизнес-консультанту Дмитрию Петрову, признав его виновным в хищении 2,7 млн рублей при подготовке форума «Интерра» и назначив наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Петров подал апелляцию, по которой в декабре наказание было заменено на условное.