 

Житель Алтайского края незаконно привёз из Вьетнама птиц для коллекции

 25 апреля, 19:13
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Житель Алтайского края незаконно привёз из Вьетнама птиц для коллекции
Фото предоставлено Новосибирской таможней

Сотрудники таможни аэропорта Толмачёво задержали жителя Алтайского края, который привёз из Вьетнама 24 птиц для своей коллекции, узнал корреспондент Сиб.фм 25 апреля из сообщения Сибирского таможенного управления.

Мужчина прилетел из Вьетнама и прошёл в «зелёный» коридор. Птицы были найдены в багаже и ручной клади мужчины. Он сложил в сумки небольшие коробки с отверстиями для того, чтобы поступал воздух, в коробках сидели 24 птицы. Одна из них не выдержала условий перелёта и погибла. Документов, которые разрешали бы ввозить птиц, у мужчины не оказалось.

Пассажир рассказал сотрудникам таможни, что знал о необходимости разрешения, но не получил его из-за хлопотности сбора справок и сертификатов. Он решил, что проблем на таможне у него не будет, так как птицы не принадлежат к редким и вымирающим видам. Пернатых мужчина вёз для пополнения своей коллекции в Алтайский край, где он живёт и является сотрудником фирмы по разведению диких птиц.

Сотрудниками Новосибирской таможни возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений на ввоз товаров»).

Напомним, что в апреле 2017 года жители КНР попытались вывезти из Новосибирска в Китай 300 килограммов янтаря.

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