Детёныши аргали родились в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке появились сразу два детёныша аргали, эти животные занесены в Красную книгу, узнал корреспондент Сиб.фм 26 апреля из сообщения пресс-службы зоопарка.

Две самки аргали родили своих детёнышей 21 и 23 апреля. Новосибирский зоопарк — единственный, где этот вид животных содержится с 1994 года. В 2013 году у аргали в зоопарке появилось первое потомство.

Эти животные обитали на Алтае, в Туве, Монголии. Ценным трофеем считаются закрученные рога этого дикого барана. В настоящее время аргали встречаются редко, они занесены в Красную книгу России.

«Ягнята всюду следуют за мамами, с аппетитом едят и уже пробуют забраться где повыше. Самки в течение четырёх месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом. Малыши очень нравятся нашим маленьким посетителям, они называют их барашками и подолгу за ними наблюдают», — говорится в сообщении зоопарка.

Напомним, в феврале 2014 года в новосибирском зоопарке впервые за 42 года родился белый медвежонок.