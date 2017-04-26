 

Президент Путин изменил закон после обращения новосибирских адвокатов

 26 апреля, 15:57
были упомянуты
подходящие темы
Президент Путин изменил закон после обращения новосибирских адвокатов
Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» после того, как к нему с жалобой обратились представители адвокатской палаты Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 26 апреля из сообщения на сайте президента России.

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» опубликован на сайте Кремля 17 апреля. Документ предусматривает ряд нововведений.

«Обыск у адвоката может быть произведён только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска. Изъятие адвокатского досье целиком при обыске недопустимо, недопустимы также фотографирование, киносъёмка, видеозапись и иная фиксация материалов адвокатского досье», — говорится в справке государственно-правового управления по новому закону.

В Новосибирской городской коллегии адвокатов в 2014 году прошли обыски по уголовному делу о растрате в отношении одного из фигурантов дела «Интерры», бывшего руководителя Агентства регионального маркетинга Анны Динельт. В ходе обыска было изъято большое количество информации, которая составляет адвокатскую тайну. По данным портала «Сибкрай», тогда следователи изъяли у сотрудников коллегии около 1,4 млн рублей, почти 17 тысяч долларов и более трёх тысяч досье всех адвокатов коллегии за несколько лет.

«Там указано очень полезное, почти революционное изменение о том, что теперь предусмотрено обязательное участие представителя адвокатского сообщества при производстве обысков в адвокатских образованиях. Раньше никому из представителей адвокатского сообщества не позволялось участвовать в обысках и каким-то образом определять, какие предметы и документы являются конфиденциальными», — сообщил корреспонденту Сиб.фм участник комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Виктор Прохоров.

Напомним, что обвинительный приговор Анне Динельт новосибирский Железнодорожный суд вынес в июле 2015 года. Её признали виновной в растрате, приговорив к условному сроку в два года.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.
 4 апреля, 12:07 • статья

Навальный играет чёрными

Политологи Новосибирска рассказали новостному редактору Сиб.фм, почему кампания Алексея Навального успешна в Сибири, разница в интересах мэра и губернатора только на руку оппозиции и что из этого может получиться.

Зэкоапокалипсис

 27 марта, 14:30 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
самое популярное
 14 апреля, 11:06 • новость

Ведущая шоу «Орёл и решка» может потерять работу после интервью в Новосибирске

Ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Регине Тодоренко после интервью в Новосибирске грозит штраф размером 2 млн рублей и увольнение с проекта.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 21 апреля, 17:24 • новость

Синоптики рассказали о резкой перемене погоды в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие пять дней солнечная погода сменится грозами, после чего снова установится тёплая погода.
 17 апреля, 16:16 • новость

Полиция выяснила причину заснятой на видео драки новосибирских школьниц

В Новосибирске родители 15-летней школьницы, которую избивала сверстница на видео, выложенном в соцсети, написали заявление в полицию.
присоединяйтесь!
    