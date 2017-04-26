Президент Путин изменил закон после обращения новосибирских адвокатов

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» после того, как к нему с жалобой обратились представители адвокатской палаты Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 26 апреля из сообщения на сайте президента России.

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» опубликован на сайте Кремля 17 апреля. Документ предусматривает ряд нововведений.

«Обыск у адвоката может быть произведён только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска. Изъятие адвокатского досье целиком при обыске недопустимо, недопустимы также фотографирование, киносъёмка, видеозапись и иная фиксация материалов адвокатского досье», — говорится в справке государственно-правового управления по новому закону.

В Новосибирской городской коллегии адвокатов в 2014 году прошли обыски по уголовному делу о растрате в отношении одного из фигурантов дела «Интерры», бывшего руководителя Агентства регионального маркетинга Анны Динельт. В ходе обыска было изъято большое количество информации, которая составляет адвокатскую тайну. По данным портала «Сибкрай», тогда следователи изъяли у сотрудников коллегии около 1,4 млн рублей, почти 17 тысяч долларов и более трёх тысяч досье всех адвокатов коллегии за несколько лет.

«Там указано очень полезное, почти революционное изменение о том, что теперь предусмотрено обязательное участие представителя адвокатского сообщества при производстве обысков в адвокатских образованиях. Раньше никому из представителей адвокатского сообщества не позволялось участвовать в обысках и каким-то образом определять, какие предметы и документы являются конфиденциальными», — сообщил корреспонденту Сиб.фм участник комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Виктор Прохоров.

Напомним, что обвинительный приговор Анне Динельт новосибирский Железнодорожный суд вынес в июле 2015 года. Её признали виновной в растрате, приговорив к условному сроку в два года.