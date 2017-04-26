Проектировщики мусоросортировочного комплекса под Новосибирском пообещали не загрязнять реку

Представители компании, разрабатывающей проект мусоросортировочного комплекса с полигоном для отходов вблизи памятника природы «Долина реки Издревой», пообещали, что не будут загрязнять реку, узнал корреспондент Сиб.фм 26 апреля на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Компания-концессионер, которая разрабатывает проект мусоросортировочного комплекса (МСК) в районе памятника природы «Долина реки Издревой», пообещала, что не будет загрязнять реку. Согласно проекту, технологии, которые будут использоваться в МСК, позволяют повторно перерабатывать отходы, поступающие на комплекс.

Мусоросортировочный комплекс будет состоять из четырёх зон: площадки для разгрузки отходов, основного цеха сортировочного комплекса, площадки выгрузки бытовых «хвостов» и площадки готовой продукции, которую планируется отправлять дальше на переработку. Помимо этого к территории будет примыкать полигон для твёрдых отходов. В год комплекс будет перерабатывать около 400 тысяч тонн отходов.

«Технологии, которые мы будем применять, позволяют полностью извлекать пластик, бумагу, картон, стекло, ветошь — почти всё, что применяется вторично и сейчас просто закапывается на полигонах. Так называемые отходы-„хвосты“, оставшиеся и не подлежащие дальнейшей утилизации, мы будем размещать на полигоне, который входит в комплекс», — сказал заместитель генерального директора компании «Экология-Новосибирск» Максим Спирин.

Основание полигона будет защищено геомембраной, геотекстилем и дренажным слоем, чтобы никакие вещества не проникали в почву и грунтовые воды. В проекте предусмотрена система сбора и утилизации свалочного газа, который образуется при захоронении отходов. Свалочный газ будет выходить по дренажным системам в газопровод и утилизироваться при температуре 1 200 °C. Система ливневых и бытовых стоков разработана как система замкнутого цикла, МСК будет сам использовать и чистить воду, необходимую для работы.

Компания пока не завершила процесс согласования — остаётся экологическая экспертиза и согласование с Росавиацией. Территория находится в зоне ограничения на строительство аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Разработчики проекта продумали систему отпугивания птиц, аналогичную той, которая используется на аэродромах. «Согласно предварительному заключению орнитологов, на Гусинобродском полигоне не обнаружено негативных влияний с точки зрения полёта птиц. Гусинобродский полигон находится в четырёх километрах от аэродрома и никак не влияет на его работу», — сказал Юрий Туктаров, партнёр юридической фирмы «Лекап», сопровождающей проект МСК.

Спикеры отметили, что если участок в районе памятника природы «Долина реки Издревой» не пройдёт экологическую экспертизу, участники концессионного соглашения будут искать другое место для размещения МСК — расторжения соглашения не произойдёт.

«Какие-то основания для того, чтобы не строить на одном земельном участке, не являются основанием для расторжения концессионного соглашения», — отметил Юрий Туктаров.

Альтернативные варианты расположения комплекса компанией пока не рассматриваются.

Напомним, в апреле 2017 года минприроды заявило о невозможности перенести мусоросортировочный комплекс от Издревой.