 

Самолёт МиГ-31 разбился в Бурятии во время учебного полёта

 26 апреля, 17:31
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Самолёт МиГ-31 разбился в Бурятии во время учебного полёта
Фото с сайта lemur59.ru

Перехватчик МиГ-31 потерпел аварию во время учебного полёта в Бурятии, лётчики катапультировались, их жизни ничего не угрожает, узнал корреспондент Сиб.фм 26 апреля из сообщения агентства ТАСС.

Крушение самолёта произошло у полигона Телемба в Бурятии, передаёт агентство со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В 12:05 мск при выполнении планового учебного полёта в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в сообщении ведомства.

Оба пилота упавшего МиГа эвакуированы с места происшествия, их здоровью ничего не угрожает.

«Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба лётчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что в сентябре 2012 года в Забайкалье на четвёртой минуте полёта разбился МиГ-29 во время тренировки на малых высотах.

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