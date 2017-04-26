 

Строительный комитет новосибирского заксобрания выбрал нового председателя

 26 апреля, 19:22
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Строительный комитет новосибирского заксобрания выбрал нового председателя
Фото с сайта zsnso.ru

Евгений Покровский возглавил строительный комитет заксобрания Новосибирской области, его кандидатуру одобрили единогласно, узнал корреспондент Сиб.фм 26 апреля из сообщения законодательного собрания Новосибирской области.

26 апреля состоялось закрытое заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Парламентарии единогласно выбрали кандидатуру Евгения Покровского на пост председателя.

«Я думаю, что кардинально работа комитета не изменится. Просто некоторые моменты будут рассматриваться более подробно, более чётко и углублённо, и, как мне кажется, в более тесном контакте с правительством Новосибирской области. В числе первых таких вопросов, которые будут рассматриваться уже на следующем комитете, — это тарифы, четвёртый мост, то есть, те вопросы, которые уже стояли на повестке», — приводятся в сообщении слова Евгения Покровского.

Напомним, что Майис Мамедов покинул пост главы строительного комитета заксобрания Новосибирской области 12 апреля 2017 года, чтобы уделять больше внимания своему бизнесу.

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