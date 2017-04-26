 

Жителей Новосибирской области ждут похолодание и мокрый снег после жары

 26 апреля, 17:05
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Жителей Новосибирской области ждут похолодание и мокрый снег после жары
Фото с сайта kaluga-poisk.ru

Летняя погода в Новосибирской области простоит до 27 апреля, затем холодный фронт принесёт в регион похолодание и дожди, также возможны заморозки и мокрый снег, сообщил корреспонденту Сиб.фм 26 апреля пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптик рассказал, что 26 и 27 апреля продолжится вынос тёплых воздушных масс из Казахстана, которые обеспечивают летнюю погоду.

«Температурный фон завтра мы тоже предполагаем до +21... +26 °C в дневное время, но по западу региона за счёт облачности и приближения холодного фронта температура будет ниже, — сказал Ягудин. — 29 апреля предполагается перестройка атмосферных процессов на северо-западную, западную ориентацию с прохождением холодного фронта, и температура будет понижаться».

Похолодание будет сопровождаться дождями и порывистым ветром. Дневная температура понизится до +12... +18 °C. Ночью 29 апреля по северным районам температура будет уже отрицательной, до −3 °C. Общий фон ночной температуры составит +3... +8 °C.

«Конец апреля и начало мая будут прохладными, не исключены осадки в виде мокрого снега», — заключил синоптик.

Напомним, что в октябре 2014 года Новосибирский гидрометцентр опроверг наступление «ледникового периода» в Сибири.

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