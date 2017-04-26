Жители Новосибирска смогут проверить израильских врачей на наличие лицензии

Ассоциация врачей Израиля запустила на сайте israel-doctor.info новую услугу — теперь пациенты, планирующие лечение за границей, смогут проверить любую клинику или конкретного врача на наличие медицинской лицензии, узнал корреспондент Сиб.фм 26 апреля из сообщения пресс-службы проекта.

Чтобы узнать, есть ли медицинская лицензия у какой-либо израильской клиники или специалиста, нужно зайти на сайт и отправить заявку, указав любые известные данные о враче или больнице, а также кратко описать собственное заболевание.

После этого заявка поступает к врачу-консультанту, который использует в работе единую базу врачей, сформированную министерством здравоохранения Израиля. Эта база находится в свободном доступе, но она составлена на иврите. Специалисты облегчают использование базы для тех, кто не знает иврит.

Заявка обрабатывается в течение нескольких часов. Если выбранный врач не имеет лицензии или не специализируется на конкретном случае, пациенту посоветуют другого специалиста. Такая проверка может сэкономить деньги, время, избавить от ошибочного диагноза и неправильного лечения при посещении неподходящих специалистов.

«Нужно понимать, как устроена медицина в Израиле: там у врачей есть узкая специализация. Допустим, вам нужен ортопед. Это могут быть специалисты по ортопедии коленного сустава, локтевого сустава и так далее. Когда человек едет на лечение в Израиль, тратит большие деньги, ему лучше попасть к врачу, который специализируется именно на его заболевании», — объясняют в пресс-службе Ассоциации врачей Израиля.

В Израиле широко развит медицинский туризм: эта страна занимает третье место в рейтинге по обслуживанию туристов во всём мире. В 2016 году на лечение в Израиль приехали более 25 тысяч человек.

Сейчас в Израиле работает 750 компаний, занимающихся медицинским обслуживанием туристов, но только 14 из них состоит в Ассоциации медицинского туризма и имеет необходимые лицензии.