 

Центральная улица Новосибирска может стать пешеходной этим летом

 27 апреля, 17:04
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Центральная улица Новосибирска может стать пешеходной этим летом
Фото с сайта sibtravel.com

Рабочие группы на проектном семинаре в Новосибирске представили проект обустройства улицы Ленина — мэр Анатолий Локоть заявил, что улица может стать пешеходной уже этим летом, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения пресс-центра мэрии.

Семинар по разработке концепции развития улицы Ленина проходил с 24 по 26 апреля в помещении Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. По каждому из направлений работы были сформированы рабочие группы, их возглавили урбанисты и инженеры. Представители конструкторского бюро «Стрелка» тоже приняли участие в работе.

«Над этим документом сегодня работают специалисты конструкторского бюро „Стрелка“, с которым мы заключили договор. Ожидаем, что результатом работы станет хорошо продуманная улица с пешеходной зоной, где можно будет гулять, встречаться, проводить интересно время, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Планируем, что пешеходная зона будет открыта в экспериментальном порядке уже летом. Улица будет пешеходной в выходные летние дни».

К участию приглашались новосибирские архитекторы, дизайнеры, специалисты по транспорту, бизнес-аналитики, социологи, маркетологи, краеведы, историки, представители общественных организаций и просто неравнодушные горожане.

Мэр отметил, что эксперты предложили интересные варианты светового оформления двух объектов на площади Ленина: кинотеатра «Победа», а также района кукольного театра и «Красного факела».

Напомним, что в апреле 2017 года мэрия опубликовала предварительный проект обустройства Михайловской набережной.

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