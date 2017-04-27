Клещи покусали 110 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области в 2017 году зафиксировано 110 укусов клеща, обнаружено шесть случаев заражения боррелиозом и один — гранулоцитарным анаплазмозом, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения регионального Роспотребнадзора.

В Новосибирской области зафиксировано 110 укусов клеща, это ниже среднемноголетнего уровня (СМУ 225) на 51,1 %. Покусы произошли на территории 18 районов области и в городе Новосибирске.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Искитимском, Тогучинском, Маслянинском, Ордынском районах области, в городе Бердске и в Ленинском, Дзержинском, Советском районах города Новосибирска.

Для проведения серопрофилактики детям в лечебных учреждениях Новосибирска имеется 2 161 доза противоклещевого иммуноглобулина. По районам Новосибирской области запасена 4 941 доза.

Лабораторные исследование клещей не выявили возбудителя клещевого вирусного энцефалита, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в шести случаях (11,3 % от исследованных насекомых), также зафиксирован один случай гранулоцитарного анаплазмоза.

Ведомство уточнило, что самой надёжной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага.

Не стоит пренебрегать и индивидуальной защитой: соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории, носить специальную защитную одежду, применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения.

Напомним, 13 мая 2016 года два жителя Новосибирской области попали в реанимацию с клещевым энцефалитом.