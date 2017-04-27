 

Клещи покусали 110 жителей Новосибирской области

 27 апреля, 08:22
подходящие темы
Клещи покусали 110 жителей Новосибирской области
Фото с сайта joinfo.ua

В Новосибирской области в 2017 году зафиксировано 110 укусов клеща, обнаружено шесть случаев заражения боррелиозом и один — гранулоцитарным анаплазмозом, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения регионального Роспотребнадзора.

В Новосибирской области зафиксировано 110 укусов клеща, это ниже среднемноголетнего уровня (СМУ 225) на 51,1 %. Покусы произошли на территории 18 районов области и в городе Новосибирске.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Искитимском, Тогучинском, Маслянинском, Ордынском районах области, в городе Бердске и в Ленинском, Дзержинском, Советском районах города Новосибирска.

Для проведения серопрофилактики детям в лечебных учреждениях Новосибирска имеется 2 161 доза противоклещевого иммуноглобулина. По районам Новосибирской области запасена 4 941 доза.

Лабораторные исследование клещей не выявили возбудителя клещевого вирусного энцефалита, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в шести случаях (11,3 % от исследованных насекомых), также зафиксирован один случай гранулоцитарного анаплазмоза.

Ведомство уточнило, что самой надёжной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага.

Не стоит пренебрегать и индивидуальной защитой: соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории, носить специальную защитную одежду, применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения.

Напомним, 13 мая 2016 года два жителя Новосибирской области попали в реанимацию с клещевым энцефалитом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 апреля, 13:38 • интервью

Педиатры всегда несутся

Главный детский кардиолог Новосибирской области Наталья Благитко — о продолжении семейных традиций в выборе профессии, плюсах многопрофильного отделения и об артрите у детей.
 30 марта, 11:56 • статья

Смерть в СИЗО: под покровом врачебной тайны

В новосибирском СИЗО умер подследственный. Корреспондент Сиб.фм пробует приподнять покров врачебной тайны и разобраться, что произошло.
 21 марта, 13:23 • интервью

Чистый воздух — чистая прибыль

В чём разница между бризером и кондиционером, почему на компанию «наехал» Росздравнадзор, какие сложности работы в Китае скоро ли они выйдут на американский рынок, корреспондент Сиб.фм поговорил с Руководителем проектов «Тион Умный микроклимат» «Тиона» Максимом Амелькиным.
самое популярное
 14 апреля, 11:06 • новость

Ведущая шоу «Орёл и решка» может потерять работу после интервью в Новосибирске

Ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Регине Тодоренко после интервью в Новосибирске грозит штраф размером 2 млн рублей и увольнение с проекта.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 21 апреля, 17:24 • новость

Синоптики рассказали о резкой перемене погоды в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие пять дней солнечная погода сменится грозами, после чего снова установится тёплая погода.
 17 апреля, 16:16 • новость

Полиция выяснила причину заснятой на видео драки новосибирских школьниц

В Новосибирске родители 15-летней школьницы, которую избивала сверстница на видео, выложенном в соцсети, написали заявление в полицию.
присоединяйтесь!
    