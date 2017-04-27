Новосибирские спасатели нашли заблудившегося рыбака на одном из островов озера Чаны

Мужчину 1964 года рождения новосибирские спасатели искали с 22 апреля, когда он пропал без вести на территории озера Чаны, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения в группе «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте».

Поисковые работы проводились спасателями Куйбышевского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Новосибирской области на основании обращения отдела полиции Купинского района.

Судьба рыбака была неизвестна в течение трёх дней, нашли мужчину 25 апреля целым и невредимым. Спасатели созвонились с родственниками и доставили рыбака на вокзал города Барабинска, откуда он выехал домой — в посёлок Двуречье Новосибирского района.

Со слов героя происшествия, ночевал он в стогу сена на территории одного из островов озера Чаны. Пытаясь выбраться с острова по тонкому льду, он повредил себе ногу, но до берега так и не добрался.

Напомним, 18 апреля спасатели прекратили поиски кемеровского туриста, упавшего в трещину ледника на Алтае.