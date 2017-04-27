Новосибирские студенты спасли механизатора с утонувшего в реке трактора

Студенты в Новосибирской области спасли механизатора, который стоял на затонувшем тракторе посреди реки в Тогучинском районе, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения группы «АСТ54» в соцсети «ВКонтакте».

Несчастный случай произошёл на реке в районе деревни Буготак в Тогучинском районе. По словам очевидца, студенты решили сходить в поход. Переночевав на берегу, утром они услышали крики о помощи и увидели посреди реки мужчину, стоявшего на почти утонувшем тракторе.

«Стоит сказать, что мы их (трактористов) видели днём ранее, и они находились в подвыпившем состоянии. Где-то через час мужчину вытащили на берег при помощи пойманной им верёвки», — рассказал очевидец.

Он добавил, что доставить мужчину оперативно домой не получилось, так как второй трактор тоже оказался в ловушке — застрял.

Напомним, что 24 апреля иркутские спасатели вытащили беременную самку изюбря из ледяной реки.