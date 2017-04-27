Новосибирские ветеринары помогли родить самке питона

Фото со страницы клиники «Бекст» в Instagram

Врачи новосибирской ветеринарной клиники помогли самке питона, которая содержится в неволе, отложить яйцо, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из Instagram-аккаунта ветеринарной клиники.

Фото жёлтой змеи, лежащей рядом с овальным яйцом, появилось в Instagram-аккаунте клиники «Бэст» 27 апреля. Роды произошли днём ранее.

«Удивительные роды вчера случились в нашей клинике! Самка питона, проживающая дома как домашний любимец, в течение нескольких дней не могла снести яйцо. В результате была доставлена в нашу клинику», — говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2015 года цирковая тигрица по кличке Амура из цирка-шапито «Анастасия» родила трёх тигрят во время гастролей в Томске.