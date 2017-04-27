Жители Сибири проведут первую Монстрацию в Праге

Сообщество жителей Сибири проведёт в Праге Монстрацию — шуточное первомайское шествие с абсурдными и остроумными плакатами, зародившееся в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения агентства ТАСС.

Общество «Сибирь, Сибирь» подало в магистрат Праги уведомление о том, что Монстрация состоится 1 мая на Вацлавской площади с 17:00 до 19:00 и соберёт от 30 до 100 участников. Уведомление приняли после нескольких уточняющих вопросов со стороны магистрата.

Организатор пражской Монстрации Вадим Терентьев сообщил, что выходит на шествие из солидарности с монстрантами Новосибирска и других городов России. Он ожидает участников из разных государств и считает, что лозунги, написанные на разных языках, сделают шествие только интересней.

Идеолог Монстрации Артём Лоскутов получил в 2011 году за свой проект премию в области современного искусства «Инновация» от Государственного центра современного искусства, а в 2016 году его задержали за «нарушение порядка проведения массовых акций» на родине шествия, в Новосибирске.

На сегодняшний день Монстрация заявлена в 11 городах России, а также в Одессе (Украина), Тарту (Эстония) и Праге (Чехия).

Напомним, 24 апреля 2015 года мэрия Новосибирска предложила перенести Монстрацию к несуществующему памятнику Николаю II.