Проверочная закупка помогла кемеровским полицейским задержать проституток в сауне

В полицию поступила информация о том, что в одной из саун Кемерова посетителям незаконно продают алкоголь и предлагают воспользоваться услугами проституток, сотрудники успешно провели проверочную закупку, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения управления МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в сауне Кемерова посетителям оказывают услуги интимного характера и незаконно продают алкоголь. Полицейские провели проверочную закупку, сведения подтвердились. Сначала администратор заведения продал посетителям бутылку водки, а затем вызвал в парную девушек лёгкого поведения.

Полицейские задержали трёх местных жительниц в возрасте от 24 до 32 лет. Их доставили в отделение полиции для разбирательства. Каждая из женщин уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения.

В отношении задержанных полицейские составили протоколы по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), которая предусматривает наложение административного штрафа в размере до двух тысяч рублей.

В отношении администратора сауны проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Банщицу привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»). Ей грозит штраф до четырёх тысяч рублей.

Напомним, что в феврале 2016 года Новосибирский суд заблокировал 29 сайтов по услугам проституции.