Жительница Красноярска отсудила у управляющей компании почти 290 тысяч рублей за пожар

Красноярский суд принял решение взыскать с управляющей компании, по вине которой в квартире жительницы Красноярска произошёл пожар, почти 290 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 апреля из сообщения суда.

В декабре 2015 года в квартире многоэтажного дома произошёл пожар, причиной которого стало короткое замыкание при проведении электромонтажных работ. В результате пожара пострадала отделка квартиры, были повреждены бытовая техника и мебель. Эксперты оценили ущерб в 156,3 тысячи рублей, в эту сумму вошли стоимость ремонта и повреждённой бытовой техники. Кроме того, для доступа пожарных в квартиру была демонтирована входная металлическая дверь.

Электрик управляющей компании проводил электромонтажные работы и, не проверив одну из линий проводов, подал напряжение выше положенного. Это привело к перегрузке сети и короткому замыканию в квартире истицы.

Разрешая спор, суд исходил из того, что, согласно действующему законодательству, управляющая организация несёт ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе и за качество осуществляемых работ, поэтому обязанность по возмещению причинённого вреда лежит на управляющей компании.

Кроме того, поскольку права потребителя, пользующегося услугами ответчика, были нарушены, в соответствии с положениями Закона РФ «О защите прав потребителей» суд обязал его выплатить женщине компенсацию морального вреда, а за неисполнение её требований в добровольном порядке — штраф.

Суд принял решение в пользу истицы, ей должны выплатить почти 290 тысяч рублей. Управляющая компания подала апелляцию, но решение суда осталось неизменным.

Напомним, что в марте 2017 года два человека погибли во время пожара в жилом доме в Новосибирске.