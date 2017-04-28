 

330 тысяч гектаров леса охвачены огнём в Иркутской области и в Красноярском крае

 28 апреля, 15:40
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330 тысяч гектаров леса охвачены огнём в Иркутской области и в Красноярском крае
Фото с сайта pixabay.com

Площадь лесных и степных пожаров в Красноярском крае достигла 260 тысяч гектаров, в соседней Иркутской области горит более 70 тысяч гектаров леса, узнал корреспондент Сиб.фм 28 апреля из сообщения Авиалесоохраны.

В Иркутской области зафиксированы факты перехода степных пожаров с полей и покосов на посёлки Замазчиково, Артель Первого Мая, Вершина. По оценке специалистов, сложная пожарная обстановка может ухудшиться из-за сильного ветра, раздувающего огонь.

«Травяные пожары с полей массово переходят в лесной фонд. Все лесные пожары оперативно обнаруживаются в результате наземного и авиационного мониторинга силами работников лесного хозяйства. У каждого лесного пожара есть руководитель тушения, который оценивает все угрозы лесного пожара и, в первую очередь, для населённых пунктов. Лесопожарные службы принимают все меры, чтобы не допустить переходов огня лесных пожаров на населённые пункты», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что особый противопожарный режим объявлен в Новосибирске: с 29 апреля по 10 мая на территории города запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ (кроме специально отведённых мест).

Напомним, ранее в Бурятии поджог сухой травы рядом с железной дорогой привёл к крупному пожару в дачном посёлке. В огне пострадало 12 домов.

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