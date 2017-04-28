Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

В Барабинске Новосибирской области после потопа на городском кладбище всплыли десятки могил, узнал корреспондент Сиб.фм 28 апреля от председателя правления фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

Во время похоронной процессии в минувшие выходные, 22–23 апреля могильщики черпали воду ведром из свежевскопанной могилы. По словам Антонова, вода была не только в могиле, но и по всей территории кладбища. После этого воду спустили с помощью вырытых траншей. На следующий день жители Барабинска увидели, что на кладбище просели и всплыли десятки могил.

«Этот участок под кладбище не должны были выделять, он не советует нормативам для таких участков. Тем не менее, его выделили и начали на нём хоронить. В этом году получилась ситуация, что весной это кладбище поплыло. Хоронят человека и перед тем как опустить гроб, воду вычерпывают из могил. И вся эта грунтовая вода уходит в колодцы, мы пока не понимаем насколько это, вообще, безопасно для жителей», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Ростислав Антонов.

Кладбище открылось осенью 2016 года, это единственное место в городе, где можно похоронить усопших. Инициативная группа направила запрос в прокуратуру

Напомним, что в сентябре 2014 года вандалы устроили погром на кладбище немецких военнопленных.