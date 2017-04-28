 

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

 28 апреля, 18:12
подходящие темы
Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области
Фото фонда «Гражданский патруль»

В Барабинске Новосибирской области после потопа на городском кладбище всплыли десятки могил, узнал корреспондент Сиб.фм 28 апреля от председателя правления фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

Во время похоронной процессии в минувшие выходные, 22–23 апреля могильщики черпали воду ведром из свежевскопанной могилы. По словам Антонова, вода была не только в могиле, но и по всей территории кладбища. После этого воду спустили с помощью вырытых траншей. На следующий день жители Барабинска увидели, что на кладбище просели и всплыли десятки могил.

«Этот участок под кладбище не должны были выделять, он не советует нормативам для таких участков. Тем не менее, его выделили и начали на нём хоронить. В этом году получилась ситуация, что весной это кладбище поплыло. Хоронят человека и перед тем как опустить гроб, воду вычерпывают из могил. И вся эта грунтовая вода уходит в колодцы, мы пока не понимаем насколько это, вообще, безопасно для жителей», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Ростислав Антонов.

Кладбище открылось осенью 2016 года, это единственное место в городе, где можно похоронить усопших. Инициативная группа направила запрос в прокуратуру

Напомним, что в сентябре 2014 года вандалы устроили погром на кладбище немецких военнопленных.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 февраля, 13:35 • короче

Короче: Валентинов день

В то время как прогрессивное человечество отмечает День влюблённых, он же День святого Валентина, Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто такой был этот Валентин, чем славен, при чём тут Римская волчица и откуда взялись валентинки.
 15.07.2016, 15:00 • статья

Вам пакет нужен?

После принятия «Пакета Яровой» корреспондент Сиб.фм выяснил у сибирских представителей крупнейших операторов и провайдеров, что ждёт отрасль и клиентов летом 2018 года.
 4.05.2016, 10:30 • интервью

Сферы IT не существует

Сооснователи компании Acronis Сергей Белоусов и Станислав Протасов рассказали корреспонденту Сиб.фм, почему интернет нужно регулировать, зачем делать бэкапы и почему с высокими технологиями в России всё хорошо.
самое популярное
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 21 апреля, 17:24 • новость

Синоптики рассказали о резкой перемене погоды в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие пять дней солнечная погода сменится грозами, после чего снова установится тёплая погода.
 26 апреля, 17:05 • новость

Жителей Новосибирской области ждут похолодание и мокрый снег после жары

Летняя погода в Новосибирской области простоит до 27 апреля, затем холодный фронт принесёт в регион похолодание и дожди, также возможны заморозки и мокрый снег.
 17 апреля, 16:16 • новость

Полиция выяснила причину заснятой на видео драки новосибирских школьниц

В Новосибирске родители 15-летней школьницы, которую избивала сверстница на видео, выложенном в соцсети, написали заявление в полицию.
присоединяйтесь!
    