Дети из детских домов Новосибирска раскрасят фюзеляж самолёта

Новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» и агентство New jet group объявили конкурс детских рисунков, рисунок-победитель появится на фюзеляже самолёта, рассказала корреспонденту Сиб.фм 28 апреля PR-директора фонда «Солнечный город» Мария Малкина.

Конкурс «Аист» стартовал 24 апреля и завершится 1 июня. В нём примут участие дети из детских домов России, до 17 мая они отправят организаторам рисунки на тему семьи. Онлайн-голосование решит, чей рисунок украсит ливрею самолёта авиакомпании «РусЛайн».

Акция должна привлечь внимание к проекту «Ищу-семью.рф».

«„Ищу-семью.рф“ — это банк с фотографиями и видео детей-сирот. Он создан, чтобы рассказать будущим мамам и папам о детях, которые их очень ждут, поянила корреспонденту Сиб.фм Мария Малкина. — Проект создан командой детского благотворительного фонда „Солнечный город“ в 2014 году. Его центральный офис находится в Новосибирске. С февраля 2017 года проект начал снимать видео-анкеты детей, и за год планирует отснять 40 таких материалов. Видео помогает потенциальным родителям не только узнать об увлечениях, интересах, характере ребёнка, но и увидеть его практически вживую».

В проекте «Ищу-семью.рф» учавствуют 740 воспитанников из 14 детских домов Новосибирской области. Анкеты детям создают профессиональные фотографы, видеографы, психологи и кураторы, которые раскрывают для потенциальных родителей живой психологический портрет ребёнка. Конкурс «Аист» должен помочь расширению проекта, как по числу анкет, так и по географии охвата.

Напомним, что в феврале 2017 года «Солнечный город» запустил проект по обучению педагогов работе с детьми-сиротами «Наука правильной заботы».