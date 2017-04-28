Девочка три года просится в приют из благополучной семьи в Красноярском крае

Старшая дочь хочет уйти жить реабилитационный центр «Росток» из-за конфликтов с родителями, узнал 28 апреля корреспондент Сиб.фм из отчета детского омбудсмена в Красноярском крае Ирины Мирошниковой.

Девочка живет с матерью, отчимом и двумя сёстрами — сводной от первого бака отчима и единоутробной от брака матери с отчимом. В докладе говорится, что «семья очень обеспеченная», у старшей дочери есть всё: одежда, косметика, телефон последней модели. Однако всё внимание мать уделяет младшему ребёнку и установлению хороших отношений с дочерью мужа.

Старшая дочь устраивает дома скандалы, демонстративно пьёт алкогольные напитки и пишет заявления о помещении в реабилитационный центр «Росток». «Все чувствуют себя хорошо, только тогда, когда ребенок находится в реабилитационном центре», — констатировала уполномоченный.

Отец ребёнка живет в Москве и отказывается принять её, несмотря на то, что до этого девочка жила с ним шесть лет.

«С девочкой проводятся воспитательные беседы, в ходе которых все удивляются — перед ними „ангел“, она все понимает, кается, „больше так не будет“. Забирают её домой и всё сначала: скандалы, уходы из дома на длительное время, прогулы уроков в школе и заявление в „Росток“», — пишет в своём докладе Ирина Мирошникова.

Однако она отмечает неоднозначность ситуации, а именно, конфликт в семье до сих пор не был неразрешён, так как «мама за эти годы не сделала нужных выводов, и не слышит, что всё зависит от неё».

В заключении детский омбудсмен сообщает, что матери была предложена помощь психологов, на данный момент конфликтная ситуация устранена.

Напомним, что в начале апреля жительница Тувы забрала из приюта свою четырёхлетнюю дочь, прошедшую восемь километров через дикую тайгу ради помощи бабушке.