 

Директор новосибирского Горводоканала получает в месяц около 200 тысяч рублей

 28 апреля, 15:14
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Директор новосибирского Горводоканала получает в месяц около 200 тысяч рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Руководители муниципальных учреждений Новосибирска отчитались о зарплате: директор «Жилищно-коммунального хозяйства» имеет самый маленький среднемесячный доход, а директор Горводоканала получает за месяц работы больше всех, узнал 28 апреля корреспондент Сиб.фм из отчёта по муниципальным предприятиям, находящимся в ведомстве Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска.

Информацию о рассчитываемой за 2016 год среднемесячной заработной плате раскрыли в отношении 32 человек. Это руководители, их заместители и главные бухгалтеры муниципальных учреждений Новосибирска и муниципальных унитарных предприятий Новосибирска, находящихся в ведомстве Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Директор муниципального унитарного предприятия (МУП) «Горводоканал» Юрий Похил получал в 2016 году больше всех, его среднемесячная заработная плата составляла 195 593 рубля.

За ним в списке лидеров следует директор МУП «Энергия» Михаил Колесников с зарплатой в 142 874 рубля.

Завершает тройку директор МУП «Электросеть» Юрий Рахманов, чья среднемесячная заработная плата была в размере 113 593 рубля.

Меньше всех получает директор МУП «Жилищно-коммунального хозяйства» Сослан Кудзиев — всего 54 774 рубля.

Напомним, ранее аналитики озвучили, каким работникам повысили зарплату в Новосибирске.

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