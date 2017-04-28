Лестница рухнула вместе с пенсионеркой в многоквартирном доме на Алтае

В городе Бийске в подъезде многоквартирного дома обрушился лестничный марш в многоквартирном доме, в результате чего пострадала местная жительница, узнал корреспондент Сиб.фм 28 апреля из сообщения управления СК по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошёл в Бийске в подъезде многоквартирного дома на улице Льнокомбинат, 16/2. Лестничный марш, ведущий на первый этаж, обрушился в подвал.

В результате пострадала 70-летняя местная жительница. При падении в подвал она получила ушибы, ей была оказана медицинская помощь.

Следователи проводят по факту доследственную проверку, выясняются причины обрушения лестницы. Представители ведомства должны дать правовую оценку действий лиц, ответственных за эксплуатацию дома.

Напомним, что 9 апреля в Новосибирской области обрушился балкон двухэтажного дома, когда на него вышла пожилая хозяйка.