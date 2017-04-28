Неизвестные разрисовали трамвай № 13 в Новосибирске

Неизвестные вандалы разрисовали вагоны трамвайного маршрута № 13, работники депо пытались их отмыть, чтобы снова запустить на линию, узнал корреспондент Сиб.фм 28 апреля из сообщения группы «АСТ-54».

Группа в «ВКонтакте» «АСТ-54» сообщила о том, что неизвестные вандалы разрисовали два трамвайных вагона № 13, которые стояли в депо на улице Кошурникова. Скорее всего, сделано это было в ночь на 27 апреля.

Работники депо пытались отмыть вагоны, что вновь запустить их на линию. Посетители группы оценили старания художников.

«Разве это вандализм?! Это уже произведение искусства! Всё лучше чем унылое, обшарпаное, трамвайное старье», — написал посетитель группы.

«А лучше пусть будут грязные и обшарпанные, ну... Хулиганство, конечно, но сильно это вагоны не испортило. Их лакокрасочное покрытие давно отваливается кусками, куча трамваев покрашены кое-как, пьяным дядей Васей поверх грязи и предыдущей шелушащейся краски...», — высказался другой посетитель группы.

Напомним, что в ноябре 2016 года кондукторы новосибирского трамвая № 13 пригласили Хиллари Клинтон на работу. Женщины-кондукторы переживали за проигрыш Хиллари Клинтон в президентской гонке США, после чего предложили ей должность кондуктора, официальное трудоустройство и соцпакет в Новосибирске.

