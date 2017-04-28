Несколько улиц Новосибирска перекроют 1 мая

Празднование Дня весны и Труда в Новосибирске больше всего затронет центральные улицы города, узнал корреспондент Сиб.фм 28 апреля из сообщения пресс-центра мэрии.

С 10:00 до 11:00 дорога будет перекрыта по нечетной стороне Красного проспекта на участке от улицы Гоголя до площади Ленина. И по четной стороне Красного проспекта от улицы Сибревкома до площади Ленина.

С 10:30 до 12:00 Октябрьская магистраль будет закрыта для автомобилей от Красного проспекта до улицы Кирова. И по нечетной стороне улице Кирова на участке от Октябрьской магистрали до улицы Восход.

С 11:00 до 12:00 Красный проспект на участке от улицы Ядринцевской до улицы Чаплыгина и площадь Ленина будет перекрыта.

С8:30 до 17:00 Октябрьская магистраль от «Глобуса» до улицы Серебряниковская будет перекрыта. Так же как и улица Орджоникидзе от улицы Советской до Красного проспекта.

Напомним, что мае 2016 года центр Новосибирска был перекрыт на весь день.