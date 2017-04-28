Организаторы тренинг-марафона «Подъём» разыграют путёвку за полцены

4 мая в винном баре Ruby пройдёт презентация программы тренинг-марафона «Подъём», на которой разыграют 50-процентную скидку на участие в марафоне, рассказала корреспонденту Сиб.фм 27 апреля организатор события Анна Бабич.

На «дегустации» тренинг-марафона создатели «Подъёма» Анна Бабич и Елена Шестак расскажут о тренерах и мастер-классах 2017 года, а также ответят на любые вопросы. Участники встречи узнают, как проходит «Подъём», зачем на него ехать, как понять, нужно ли в нём участвовать и какие результаты получают те, кто пройдёт марафон.

В конце встречи организаторы разыграют 50-процентную скидку на участие в тренинг-марафоне. Победитель поедет на «Подъём» за 19 200 рублей вместо нынешней цены — 38 400 рублей.

«Тема личностного роста достаточно заезжена, каждый вкладывает в это понятие своё значение: повышение самооценки, уверенности в себе, количества зарабатываемых денег — всё можно назвать личностным ростом. Но важно понимать, что развиваться нужно под определённые цели и задачи, расти просто ради роста неэффективно. На „Подъёме“ человеку нужно провести диагностику реальности, понять, в какой точке он находится сейчас. Затем понять, куда он хочет идти и каких ресурсов ему для этого не хватает. За пять дней происходит осознанный рост личности с чётким пониманием, откуда и куда ты идёшь.

Также важно, что каждый человек — это система, а система не может регулировать себя сама.

Если человек хочет расти и меняться, ему необходимы внешние воздействия, консультации, взгляд со стороны», — объясняет Анна Бабич.

В этом году в программе тренинг-марафона — мастер-классы и тренинги от постоянных тренеров «Подъёма» — психотерапевтов Риммы и Анны Ефимкиных, бизнес-консультанта Ефима Чеботарёва и других. В частности, Римма Ефимкина проведёт тренинг по психологии денег, а Ефим Чеботарёв объяснит, почему в бизнесе проблемы важнее возможностей. Руководитель марафона Анна Бабич, которая также является психологом и тренером по публичным выступлениям, расскажет о структуре эффективного выступления, а также проведёт мастер-класс по интуитивному питанию.

Каждый год программа «Подъёма» обновляется, поэтому организаторы обещают эффективные тренинги от новых мастеров. Среди тренеров, участвующих в марафоне впервые — предприниматель из Томска Татьяна Сокольникова, которая проведёт игровой проект по раскрытию уникальных особенностей компании и личности. Игропрактик Ольга Ромулус из Воронежа вместе с участниками рассмотрит два способа постановки целей с помощью метафорических карт. Алла Номерова, психолог из Санкт-Петербурга, проведёт мастер-класс по нейрографике отношений — это особая методика, которая позволяет изменить жизнь и отношения с помощью рисования простых линий и фигур.

Особенность тренинг-марафона в том, что несколько мастер-классов по разным направлениям проходят одновременно, и участник может выбрать для себя наиболее актуальные и интересные. Тренинги проходят непрерывно в течение дня, а после 23:00 начинается ночная программа от мастеров, содержание которой становится сюрпризом для участников.

«К рынку тренингов и психологов у людей есть оправданный скепсис. Вход на этот рынок очень простой: любой человек может объявить себя тренером, коучем, психологом. Из-за этого качество продукта часто бывает низкое, сложно заранее оценить, к какому тренеру ты идёшь, насколько он сильный, какое у него образование, опыт.

На „Подъём“ мы отбираем тренеров очень тщательно, ищем их по всей стране.

Мы хотим, чтобы это были люди, которые делают то, что говорят, чтобы у них была соответствующая квалификация, образование и экспертный опыт», — комментирует Анна Бабич.

Предварительная программа тренинг-марафона уже выложена на сайте «Подъёма», организаторы планируют представить окончательный вариант за неделю до события.

«Дегустация» «Подъёма» начнётся в 19:00, вход свободный, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://trening-marafon.timepad.ru/event/481357.

Напомним, шестой тренинг-марафон «Подъём» пройдёт с 17 по 21 мая в пансионате «Лесная сказка».