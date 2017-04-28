 

Полицейские попались на сбыте наркотиков в Новосибирске

 28 апреля, 16:26
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Полицейские попались на сбыте наркотиков в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование в отношении бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в продаже наркотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 28 апреля из сообщения ведомства.

По данным следствия, в июне 2016 года сотрудники полиции изъяли и доставили в камеру хранения вещественных доказательств наркотики синтетического происхождения массой 937 граммов. 34-летний следователь, ответственный за хранение вещественных доказательств, решил завладеть наркотиками и продать их. К этому он привлёк 26- летнего сотрудника полиции.

В декабре 2016 года они нашли человека, который был готов приобрести всю партию за 350 тысяч рублей. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 26-летнего сотрудника полиции при попытке сбыта. Позже был задержан его сообщник.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

26-летний обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд. Расследование дела по обвинению второго соучастника продолжается.

Напомним, что в апреле 2017 года полицейский сбил пожилую женщину в Новосибирске.

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