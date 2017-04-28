Организатор пражской Монстрации, бывший житель Омска Вадим Терентьев рассказал 28 апреля корреспонденту Сиб.фм о том, как в Чехии разрешали и запрещали студенческий фестиваль Маялес, а также регулировали его правила.

«Монстрацию я бы сравнил с Маялесом, традиционным фестивалем студентов, который проходит 1 мая в городах Чехии и Словакии. В разные периоды истории Маялес разрешали, регулировали его правила и запрещали. Так, в 1966 году около 7,5 тысячи студентов в Праге вышли с лозунгами, схожими с теми, что можно встретить на Монстрации, — это был некий протест против действий властей. После этого Маялес был запрещён до конца 80-х годов. Сейчас Маялес — это музыкальный фестиваль с конкурсами и рекламой для студентов», — сказал Вадим Терентьев.

Вадим живёт в Чехии около 15 лет, о своём сибирском наследии он на чужбине не забывает, а за Монстрацией многие годы наблюдает дистанционно — через интернет.

«Моё происхождение отразилось на занятии, которому посвящаю свободное время — это фестиваль сибирской культуры под названием „Сибирь, Сибирь“. Событие уже дважды прошло в Праге, и часть программы следующего фестиваля мы посвятим Монстрации», — пояснил Вадим Терентьев.

Напомним, 1 мая в Праге впервые пройдёт Монстрация.