 

Ребёнок прыгнул с седьмого этажа во время пожара в Томске

 28 апреля, 16:57
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Ребёнок прыгнул с седьмого этажа во время пожара в Томске
Фото с сайта globallookpress.com

Девятилетний мальчик оказался заперт в горящей квартире по Иркутскому тракту в Томске, его спасли прохожие, растянув под лоджией плед, сообщил 28 апреля корреспонденту Сиб.фм представитель пресс-службы МЧС по Томской области.

Ребёнок был заперт родителями в квартире на седьмом этаже, возгорание произошло на лоджии, где находился мальчик. МЧС проводит расследование случившегося. По предварительным данным, не исключена вина самого пострадавшего — неосторожное обращение с огнём.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 20:13, на место выехали три пожарные машины, одна из них автолестница, и команда спасателей из семи человек. Через семь минут пожарные прибыли на место, однако очевидцы уже спасли мальчика, поймав его в плед.

Вадим Половкин, участвовавший в спасении, оказался поблизости со своим напарником, они увидели группу людей, смотрящих вверх, и плачущего на горящей лоджии мальчика.

«Люди сказали, что пожарных уже вызвали, мы с напарником начали думать, чем сможем помочь, потому что счёт шёл на секунды», — рассказал спасатель.

Добровольцы сначала растянули под лоджией сорванный баннер, но засомневались в его прочности. Им на помощь подоспел еще один парень, он принес с собой плед, как только они его растянули, ребёнок прыгнул: «Прыжок с седьмого этажа не может быть не опасным. Было страшно всем. Неизвестно было, выдержит ли плед или наши руки, но это был единственный шанс на спасение», — вспоминает Вадим.

Он рассказал, что после прыжка мальчик лежал какое-то время без движения, а потом пришёл в себя и заплакал от шока. Подоспевшие спасатели вынесли его на носилках через квартиру на первом этаже.

Пожар был ликвидирован в 20:40, ребёнок доставлен в больницу, серьёзных травм нет. От огня пострадала лоджия, квартира только закоптилась.

Напомним, что 21 апреля мужчина спас девятилетнюю девочку от изнасилования и помог задержать злоумышленника в Красноярском крае.

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