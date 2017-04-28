 

Синоптики пообещали похолодание в праздничные выходные в Новосибирске

 28 апреля, 17:12
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Синоптики пообещали похолодание в праздничные выходные в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирской области в праздничные выходные возможны осадки в виде мокрого снега и похолодание, такая погода сохранится и после праздников, рассказал корреспонденту Сиб.фм 28 апреля пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным гидрометцентра, в ближайшие дни в Новосибирске возобновятся осадки, местами в виде мокрого снега, и порывистый ветер.

«Температурный фон будет понижаться. Завтра 29 апреля дневная температура воздуха составит +10°С ...+15°С градусов тепла. 30 апреля и 1 мая температура воздуха опустится до отметки +4°С ...+11°С градусов. Ночные температуры приблизятся к 0 °С, 1 и 2 апреля ночью будут ниже 0 °С», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин.

Ягудин отметил, что холодная погода сохранится 2 и 3 апреля.

Напомним, что в марте 2017 года синоптики озвучили прогноз погоды на три месяца.

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