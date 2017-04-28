Тонированное авто стало причиной ареста водителя из Красноярска на 15 суток

Водитель в Красноярске дважды проигнорировал требования инспектора безопасности дорожного движения снять тонировку со стекла, и решением суда получил 15 суток административного ареста, узнал 28 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Суд Центрального района в Красноярске вынес решение о назначении максимального наказания за отказ снять плёнку — 15 суток административного ареста.

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Хонда» на улице Карла Маркса, заметив тонировку на передних боковых стёклах. При проверке документов стражи порядка выяснили, что в марте в отношении водителя «Хонды» уже составлялся протокол за данное правонарушение, ему предписывалось снять тонировку, но он этого не сделал.

По данным ГИБДД Красноярска только за апрель зафиксировали 2235 подобных нарушений, для 37 водителей история закончилась также арестом.

Напомним, что 11 апреля министр культуры Красноярского края Елена Мироненко была оштрафована за то, что не пристегнула ремень безопасности во время езды на заднем сиденье автомобиля.