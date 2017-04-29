 

Сельский чиновник пойдёт под суд за половину сгоревшей деревни в Бурятии

 29 апреля, 16:26
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Сельский чиновник пойдёт под суд за половину сгоревшей деревни в Бурятии
Фото Михаила Маклакова из архива Сиб.фм

Половина села Черёмушки в Бурятии сгорела из-за неудачного пала травы на полях — главу муниципального образования обвинили в халатности, узнал 29 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Бурятии.

Пал травы на полях привёл к уничтожению 17 домов в Прибайкалье. Спасательные МЧС с помощью пожарных расчётов и местных жителей потушили пожар в селе Черёмушки, самолёт ИЛ-76 сбросил более 42 тонн воды над очагом возгорания. По данным главного управления МЧС России, огонь уничтожил 21 строение.

Жара в Бурятии привела к критической пожароопасной ситуации. МЧС России ввело режим чрезвычайной ситуации на территории республики 28 апреля.

Пал травы на полях привёл к разрушительному пожару, утверждают в прокуратуре. По данным ведомства, глава муниципального района «Гремячинское» не обеспечил создание минерализованных полос для защиты от лесных пожаров, несмотря на то, что получал соответствующие требования прокуратуры ещё в январе 2016 года.

Следственный комитет Республики Бурятии возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая особо крупный ущерб». Сельскому чиновнику грозит до 500 тысяч рублей штрафа и арест на срок до полугода.

Черёмушки — небольшое село на берегу озера Котокель, в четырёх километрах от автодороги Улан-Удэ — Баргузин. В селе 58 дворов и 69 жителей, которые занимаются обслуживанием турбаз и рыболовством. Замминистра МВД Республики Бурятии Алексей Кампф сообщил, что местные жители указали на одного из рыбаков, которого видели у берега незадолго до пожара, передаёт сайт Infpol.

Напомним, 330 тысяч гектаров леса охвачены огнём в Иркутской области и в Красноярском крае. По оценке специалистов, сложная пожарная обстановка может ухудшиться из-за сильного ветра, раздувающего огонь.

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