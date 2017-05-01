 

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

 1 мая, 13:01
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Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске
Фото Григория Крониха для Сиб.фм

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра, передаёт корреспондент Сиб.фм с места событий 1 мая.

В 2017 году Монстрация внесена в план мероприятий новосибирской мэрии как шествие «передвижников». Сбор участников начался в 12:00, в 13:00 началось шествие от Дома офицеров. В 13:40 оно должно завершиться у оперного театра на площади Ленина.

Организатор Монстрации Артём Лоскутов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что Монстрация в этом году проходит под лозунгом «**** запрещена в России».

Напомним, что первая Монстрация состоялась в 2004 году. В 2017 году её планируют провести в 14 городах, в том числе в чешской Праге. В столице Чехии организатором шествия выступил бывший житель Омска Вадим Терентьев.

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