Оппозиционеры провели антикоррупционное шествие в Новосибирске

В Новосибирске прошло антикоррупционное шествие, организованное штабом Алексея Навального, региональным отделением партии «Яблоко» и движением «Артподготовка», рассказал корреспонденту Сиб.фм 1 мая один из организаторов мероприятия Андрей Гладченко.

Шествие прошло под лозунгом поддержки федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». По оценки Андрея Гладченко, в шествии приняло участие 250 человек, в основном это молодые люди.

«Шествие организовал штаб Навального, параллельно с нами заявились партия „Яблоко“ и движение „Артподготовка“, мы заявились рядом и шли вместе. Движение началось от Дома офицеров и закончилось в Центральном парке, — рассказал Андрей Гладченко корреспонденту Сиб.фм. — Лозунги были импровизированные, придумывались на ходу, в том числе и довольно злые, включая скандирование „Путин — вор!“. Правоохранители реагировали спокойно, прошли с нами весь путь и постояли в парке».

В Центральном парке состоялся небольшой митинг в формате открытого микрофона, выступило около двух десятков человек.

«Говорили о коррупции, о неприемлемом положении вещей, которое сложилось во властной вертикали, в необходимости изменений», — заключил Гладченко.

Напомним, что 26 марта 2017 года более двух тысяч жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции под лозунгом «Он вам не Димон».